09 июля 2020, 13:59
Дорожники ограничат движение по мосту у Беломорска
Ограничения для транспорта вводятся по массе, скорости и полосе движения
Росавтодор сообщает, что по мосту через реку Нижний Выг на подъезде к г. Беломорску (автомобильная дорога Р-21 «Кола») с 10 июля 2020 года вводятся ограничения движения транспортных средств для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности сооружения:
ограничение массы транспортного средства – 20 т;
ограничение максимальной скорости – 20 км/ч;
движение по одной полосе в соответствии со знаками приоритета.
О дате прекращения ограничений ничего не сообщается.
Планируйте свое движение исходя из этих ограничений.