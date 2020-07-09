Дорожники ограничат движение по мосту у Беломорска

Росавтодор сообщает, что по мосту через реку Нижний Выг на подъезде к г. Беломорску (автомобильная дорога Р-21 «Кола») с 10 июля 2020 года вводятся ограничения движения транспортных средств для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности сооружения:

ограничение массы транспортного средства – 20 т;

ограничение максимальной скорости – 20 км/ч;

движение по одной полосе в соответствии со знаками приоритета.

О дате прекращения ограничений ничего не сообщается.

Планируйте свое движение исходя из этих ограничений.

