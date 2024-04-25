Дороги разбиты, машины «скорой помощи» вязнут в грязи

Жители населенных пунктов Волома, Пенинга, Суккозеро, Гимолы, Тумба, Мотко, Реболы, Кимоваара, Лендеры в Муезерском районе добираются по разбитым дорогам до районного центра, в Петрозаводск, в Костомукшу. Легковушки вязнут в каше. Проехать не может и «скорая».

Как сообщается в паблике «Народный фронт», на днях карета медиков застряла в непролазной грязи вместе с другими автомобилями. С большим трудом успели довезти до больницы бабушку.

По словам местных жителей, дороги в районе не ремонтировали капитально с советских времен. После жалоб ямы подсыпают песком.

Активисты народного фронта обратились в минтранс региона с просьбой привести в порядок районные дороги.

В комментариях чиновники посоветовали обращаться в Управтодор, который осуществляет контроль за состоянием автодорог регионального значения и выполнением работ по их содержанию. Также добавили, что на месяц с 25 апреля ограничено движение транспортных средств массой более 10 тонн по районным дорогам. А ремонтировать планируют участок дороги «подъезд к п. Ондозеро» с 0 по 4 км. // фото скриншот/ видео VK-паблик «Народный фронт/Республика Карелия»