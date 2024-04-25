Студентка родила в туалете и заколола младенца маникюрными ножницами

Новорожденный малыш погиб в Осташкове Тверской области от рук 18-летней матери. Студентка колледжа заколола сына маникюрными ножницами, передает РЕН ТВ.

Беременная девушка не встала на учет в женскую консультацию, а 23 апреля родила дома, в туалете. Мальчик был жив, мать сама маникюрными ножницами перерезала пуповину.

Потом она теми же ножницами как минимум 20 раз ударила сына, нанеся не совместимые с жизнью травмы. Убившую младенца студентку с кровотечением госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com