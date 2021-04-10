Дороги и тротуары Петрозаводска очищаются от мусора и смета

В рамках муниципального контракта компания «ТехРент» продолжает чистить от смета и мусора тротуары и проезжую часть, сообщает городская администрация.

Работы в районах города ведутся круглосуточно. Ночью упор сделан на механизированную уборку. Днем работают мобильные бригады, которые вручную чистят газоны, остановки и другие узкие места.

Сегодня на улицах города задействовано два десятка специализированных машин. Накануне автогрейдер убрал неровности грунтовых дорог в районе ТИЗ «Усадьба», а также к свалке твердых бытовых отходов в Орзеге. На требующих этого участках техника удаляла наледь.

За качеством работ по содержанию улично-дорожной сети следят специалисты комитета ЖКХ администрации. Рейды проходят ежедневно.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры предлагается обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по круглосуточному номеру – 051.

Фото с сайта городской администрации