Дороги и тротуары Петрозаводска очищаются от мусора и смета
В рамках муниципального контракта компания «ТехРент» продолжает чистить от смета и мусора тротуары и проезжую часть, сообщает городская администрация.
Работы в районах города ведутся круглосуточно. Ночью упор сделан на механизированную уборку. Днем работают мобильные бригады, которые вручную чистят газоны, остановки и другие узкие места.
Сегодня на улицах города задействовано два десятка специализированных машин. Накануне автогрейдер убрал неровности грунтовых дорог в районе ТИЗ «Усадьба», а также к свалке твердых бытовых отходов в Орзеге. На требующих этого участках техника удаляла наледь.
За качеством работ по содержанию улично-дорожной сети следят специалисты комитета ЖКХ администрации. Рейды проходят ежедневно.
В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры предлагается обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по круглосуточному номеру – 051.
Фото с сайта городской администрации