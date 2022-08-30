Дополнительные ясельные группы откроют на Кукковке

Дополнительные группы для малышей ясельного возраста появятся в Петрозаводске. Их откроют на Кукковке, в доме на ул. Генерала Судакова, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Это жилой дом, помещения на первом этаже сейчас выкупают у застройщика. В них разместят ясли на 40 воспитанников для детишек 1,5 – 3 лет.

Первые малыши придут в ясли в начале 2023 года. Ремонт в помещениях уже сделали, надо установить мебель и оборудование. Рядом с яслями обустроили просторную площадку для прогулок.

В следующем году в Петрозаводске откроют также еще два детсада. Один – на улице Чехова, второй – на Репникова. Каждый смогут посещать по 300 детей.