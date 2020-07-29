Дополнительную «Ласточку» пустят в Карелию 15 августа

Для удобства гостей и участников фестиваля Ruskeala Symphony, который пройдет 15 августа в горном парке «Рускеала», назначены два дополнительных поезда «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Так, «Ласточка» №829 отправится с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 5:50 и прибудет в горный парк «Рускеала» в 10:40. В обратном направлении, из горного парка «Рускеала» поезд №830 отправится в 23:30 того же дня и прибудет в Санкт-Петербург в 4:25 следующих суток. В пути поезд сделает остановки на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Элисенваара, Сортавала.

Помимо этого, пассажиры, желающие попасть на фестиваль, могут воспользоваться «Ласточкой» Санкт-Петербург - Сортавала и состыкованным с ней поездом «Рускеальский экспресс» сообщением Сортавала-Рускеала, напомнили в ОЖД.