Дом для переселенцев из аварийного жилья достроят в Суоярви в июне

Новый дом на Октябрьской улице введут в эксплуатацию уже в июне. В 145 квартир переедут люди из аварийного жилья, сообщили региональные власти.

Недавно в доме дали отопление. Сейчас строители выполняют внутреннюю отделку. Все квартиры сдадут «под ключ». Уже оклеили обоями стены, покрасили потолки, выложили плитку в санузлах и на кухне.

Осталось уложить линолеум и установить сантехнику. Отделочные работы планируют завершить до конца мая. // фото: из официальных источников