Должники смогут через Госуслуги узнать о запрете выезда за границу

Новая опция, позволяющая россиянам узнать о запрете выезда за границу, появился на Госуслугах. О запуске сервиса «Ход снятия ограничения выезда из России» сообщили в федеральной службе судебных приставов.

Сведения об ограничении выезда за пределы России будут отображаться на главной странице личного кабинета. Также пользователи смогут получить расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах в сервисе «Ход исполнительного производства». Сервисы также позволяют погасить долг.

Размер задолженности по судебным решениям, при котором может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей. Исключение составляет долг по алиментам или возмещение морального вреда. В этих случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет 10 тысяч рублей.

Приставы также отметили, что если со дня окончания срока для добровольного исполнения прошло два месяца, а долг не оплачен, то запрет на выезд может быть наложен при задолженности свыше 10 тысяч.

По данным на начало лета, приставы Карелии ограничили выезд 15 581 человеку. (фото unsplash.com, Eva Darron)