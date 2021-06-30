Доктор Мясников предостерег от употребления в пищу лесных грибов

Мнение о пользе лесных грибов опроверг популярный телеведущий и доктор Александр Мясников. В своем «Инстаграме» он написал, что этот продукт напрасно считают ценным и называют «лесным мясом». По словам врача, белка в грибах всего три процента, да и тот почти не усваивается организмом человека из-за большого содержания хитина.

Медик утверждает, что подосиновики, лисички, белые и другие любимые россиянами грибы проходят через желудок транзитом. Правда, витамины в этих дарах леса есть, но они разрушаются при тепловой обработке.

При этом грибы отлично впитывают все вредные вещества из почвы, в том числе и соли тяжелых металлов. Мясников сравнил их с лимфоузлами в человеческом организме, которые фильтруют все лишнее.

Поэтому если уж хочется полакомиться грибами, лучше покупать не собранные в лесах, а выращенные. Например, вешенки или шампиньоны. так, кстати, поступают во всем мире, подчеркнул он. (фото crispy.news)