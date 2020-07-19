Доходы регионов падают, расходы растут

Карелия числится в середняках среди российских регионов по падению доходов, связанному с коронавирусом. Зато в анализе Форбс отмечается, что наша республика оказалась на четвертом в России месте по росту расходов бюджета.

В апреле—мае 2020 года, в сравнении с тем же периодом 2019 года, рост бюджетных расходов в Карелии составил 34 процента.

Пандемия коронавируса стала испытанием для российской бюджетной системы, сообщает Форбс. В «карантинные» апрель-май с падением доходов столкнулись более трети регионов страны — 37, втрое больше, чем в первом квартале, свидетельствуют данные Федерального казначейства.

В бюджетах четверти регионов по итогам первых пяти месяцев 2020 года образовался дефицит. Число регионов с дефицитным бюджетом по сравнению с прошлым и позапрошлым годом выросло вдвое (с 11 до 22), а сумма накопленного дефицита — более чем в 10 раз, до 147 млрд рублей.