Уровень безработицы в России достиг максимального значения с 2012 года, следует из опубликованных данных Росстата. При этом реальные доходы граждан во втором полугодии упали на 8 процентов.

Общее число безработных в России составило 4,6 миллиона человек в июне. Уровень безработицы достиг 6,2 % — это максимальное значение с марта 2012 года — тогда этот показатель был на уровне 6,5 %. При этом еще мае уровень безработицы составил 6,1 %.

В июне официально как безработные зарегистрировались 2,8 миллиона человек. Это на 30 % больше, чем в мае, и почти в четыре раза больше, чем в марте, когда в России еще не начался карантин.

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года сократились на 8 %, указывает Росстат. Это максимальное падение с 2005 года. В последний раз доходы падали сильнее только в 1999 году — тогда по итогам года этот показатель превысил 10 %.