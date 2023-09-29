Дочка закрыла маму на балконе, пришлось вызывать пожарных

Необычный звонок с просьбой о помощи поступил на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска в 17:22 в четверг. Сообщили, что женщина находится на балконе четвертого этажа и не может попасть в квартиру.

Пожарные установили 30-метровую автолесиницу, поднялись наверх и вскрыли балконную дверь.

Как оказалась, мать вышла на балкон по своим делам, а ее маленькая дочь нечаянно закрыла дверь. Несмотря на все подсказки мамы, девочка не смогла освободить ее с балкона. На помощь пришли пожарные. // фото: freepik.com