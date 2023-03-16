До завершения акции «Пришла весна» осталась неделя

АО «ПКС-Водоканал» и ООО «Комплексный расчетный центр» проводят акцию для своих абонентов. До завершения акции осталась всего неделя. Двадцать победителей получат подарочные сертификаты в торговый центр. Определят счастливчиков с помощью метода генерации случайных чисел 10 апреля среди тех, кто выполнил все условия.

Участниками акции «Весна пришла!» могут стать абоненты, оплачивающие счета за воду. Для этого нужно, чтобы до 23 марта у вас не числился долг, и была оплачена текущая квитанция за февраль.

Стать участником акции совсем не сложно, достаточно лишь вовремя оплатить все счета.

Подробную информацию об акции можно уточнить по телефону Центра единого обслуживания 8 (8142) 56-04-31.

На правах рекламы. ИНН 1001291146. АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» ERID: Pb3XmBtzsrP8idiGAX4R9yMT5Kr1bckN8NY5NMC