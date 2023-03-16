«Чебурашка» уже в онлайн-кинотеатре Окко

Менее чем через месяц после старта показов фильм обогнал предыдущего рекордсмена - комедию «Холоп» Клима Шипенко.

Персонаж фильма «Чебурашка» (6+) знаком с детства всем: детям и их родителям, бабушкам и дедушкам, он родной и понятный для всех поколений зрителей. Фильм не только вызывает ностальгические эмоции, но и учит важному: беречь свою семью и заботиться о близких.

Режиссёр фильма — Дмитрий Дьяченко, в картине сыграли известные российские актёры: Сергей Гармаш, Полина Максимова, Фёдор Добронравов, Елена Яковлева и другие.

Сбер — генеральный партнёр фильма. Производством картины занимались киностудия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, киностудия «Союзмультфильм» при участии телеканалов «Россия-1» и СТС при поддержке Фонда кино. С подписками СберПрайм и СберПрайм+, в которые уже входит онлайн-кинотеатр Okko, «Чебурашку»(6+) можно посмотреть с 16 марта. Для новых клиентов подписка доступна по специальной цене.

Интересные факты о съёмках фильма:

Чебурашка — персонаж, придуманный детским писателем Эдуардом Успенским. Впервые он появился в книге «Крокодил Гена и его друзья» в 1966 году.

Для съёмок фильма было использовано шесть тонн апельсинов.

Работа над сценарием фильма «Чебурашка» длилась 1,5 года.

Съёмки велись с сентября 2021 г. по июнь 2022 г. в Москве и Подмосковье, а также в знаковых и живописных локациях в Пятигорске, Кисловодске и Сочи.

До начала съёмок создатели собрали и утвердили единую цветовую палитру фильма, которой в процессе производства придерживались все цеха и департаменты.

Помимо актёров, в съёмках «Чебурашки» участвовали 26 крыс, восемь канареек и попугаев, шесть морских свинок, один бульдог и одна игуана.

Ещё один важный герой фильма — легендарный советский мотороллер «Муравей», любимое транспортное средство Гены в исполнении Сергея Гармаша.

После долгих обсуждений, какого роста должен быть главный герой, создатели фильма остановились на 65 см: Чебурашка примерно по колено взрослому человеку.

Эмоции и голос Чебурашке подарила актриса Ольга Кузьмина.

Фотография - скриншот с приложения Окко.