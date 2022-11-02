До конца года в Пряжинской ЦРБ появится современный реанимобиль
После претензий, которые еще летом высказали жители села Ведлозеро, решение проблемы улучшения медицинской помощи держит на контроле министр здравоохранения Карелии. Михаил Охлопков рассказал, что ряд острых вопросов удалось снять.
В частности, в пункте скорой помощи теперь работают пять специалистов. Одного привлекли в рамках программы «Земский фельдшер» из другого региона и предоставили служебное жилье. Двое уволившихся ранее для перерасчета пенсий фельдшеров вернулись.
Из Пряжинской ЦРБ в Ведлозеро приезжают по очереди два фельдшера и ведут прием пациентов. По четвергам районный педиатр принимает детей. Работает аптека.
До конца этого года в Ведлозеро должен приехать из Мурманской области врач, его трудоустроят в Пряжинскую ЦРБ.
Для медицинских работников приобрели легковой автомобиль. Две будущие медсестры врачебной амбулатории учатся сейчас по целевым договорам в Петрозаводском медицинском колледже.
До конца года для Пряжинской ЦРБ выделят новый реанимобиль класса «С», оснащенный современным оборудованием. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте