08 декабря 2022, 13:48
Общество

Для вывоза животных в Турцию требуется обновленный сертификат

Об изменениях предупредили в Россельхознадзоре

Для ввоза животного на территорию Турции необходим новый ветеринарный сертификат 5а и сертификат здоровья, предупредили в пресс-службе управления Россельхознадзора Карелии.

Дело в том, что документ о происхождении домашних собак, кошек и хорьков теперь имеет обновленную форму.

С образцом указанного сертификата можно ознакомиться на официальном сайте Службы по ссылке// Фото: freepik.

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Метки: 
Новости
Карелия
сертификат здоровья для животных
обновленный документ
Россельхознадзор РК