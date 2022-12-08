08 декабря 2022, 13:48
Для вывоза животных в Турцию требуется обновленный сертификат
Об изменениях предупредили в Россельхознадзоре
Для ввоза животного на территорию Турции необходим новый ветеринарный сертификат 5а и сертификат здоровья, предупредили в пресс-службе управления Россельхознадзора Карелии.
Дело в том, что документ о происхождении домашних собак, кошек и хорьков теперь имеет обновленную форму.
С образцом указанного сертификата можно ознакомиться на официальном сайте Службы по ссылке. // Фото: freepik.