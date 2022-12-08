Для вывоза животных в Турцию требуется обновленный сертификат

Для ввоза животного на территорию Турции необходим новый ветеринарный сертификат 5а и сертификат здоровья, предупредили в пресс-службе управления Россельхознадзора Карелии.

Дело в том, что документ о происхождении домашних собак, кошек и хорьков теперь имеет обновленную форму.

С образцом указанного сертификата можно ознакомиться на официальном сайте Службы по ссылке. // Фото: freepik.