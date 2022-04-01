Disney снимет с проката все идущие в российских кинотеатрах фильмы

Walt Disney Pictures полностью приостановит прокат своих фильмов в России. О решении американской киностудии сообщил «Бюллетень кинопрокатчика», ссылаясь на источники.

Под ограничения попадают и зарубежные, и российские проекты студии. Таким образом, из кинотеатров исчезнут премьеры «Мистер Нокаут» Артема Михалкова и «Смерть на Ниле» Кеннета Браны.

Выпуск своих премьер и лицензирование проектов для видеохостингов Disney остановила еще в начале марта из-за спецоперации на Украине. Но те фильмы, которые уже успели выйти, оставались в прокате. Сейчас уберут и их.

Компания также временно остановила работу всех своих структурных подразделений. Это круизная компания Disney Cruise Line, журнал и туроператор National Geographic, производство местного контента и одноименный телеканал. При этом сотрудники, работающие в России, сохранили свои рабочие места.

Прокат фильмов в российских кинотеатрах также приостановили Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. // Фото: www.shutterstock.com