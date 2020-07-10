Диетолог рассказала о продукте, который поможет похудеть

Авокадо назвали продуктом, который способствует не просто улучшению работы желудочно-кишечного тракта, но помогает сжигать жир и способствует похудению. Найти этот полезный плод можно практически в любом магазине. О пользе богатого витаминами B, А, С, K и микроэлементами авокадо в беседе с РИА Новости поделилась диетолог Ольга Деккер.

По словам эксперта, в половинке авокадо содержится семь граммов клетчатки, а это почти 30% от дневной нормы. В нем также есть олеиновая кислота, снижающая уровень холестерина. А сжигать жир человеку, который употребляет авокадо, поможет содержащийся в нем L-карнитин.

О пользе авокадо для фигуры также рассказала австралийский диетолог Лианна Уорд. Для сохранения желаемого веса специалист посоветовала искоренить привычку заедать стресс и плохое настроение, перед приемом еды пить больше жидкости, есть больше овощей, отказаться от полуфабрикатов и добавить в рацион авокадо, оливковое масло и орехи. Специалист рекомендует есть, тщательно пережевывая пищу. Во время трапезы диетолог посоветовала не отвлекаться на телевизор, телефон или журналы. Ощущение сытости у человека наступит через 20 минут.