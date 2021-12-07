Диетолог назвал продукты, которые лучше купить к Новому году заранее

Почти месяц остается до Нового года, но продукты к праздничному столу уже можно начать покупать. Диетолог Андрей Золотарев рассказал радио Sputnik, чем стоит запастись сейчас.

Врач отметил, что не стоит оставлять покупки на последний момент. В пандемию важно не стоять в очередях. Да и бюджет ранние закупки помогут сэкономить.

Есть много продуктов, которые можно купить заранее, они не испортятся до торжества. Это, например, икра, оливки, кукуруза, горошек и другие консервы.

Также можно приобрести алкоголь, твердые сыры, конфеты и другие сладости.

Но соленую рыбу лучше купить не раньше, чем за две недели до Нового года. Она сейчас обычно продается слабого посола, так что может «не дожить» до новогоднего стола. // Фото: JESHOOTS.COM/unsplash.com