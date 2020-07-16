Девять человек госпитализированы с пневмонией в Карелии за сутки

За последние сутки в Карелии еще девять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Смертей от пневмонии 15 июля не было.

Всего с начала апреля эта болезнь унесла жизни 64 жителей Карелии. В больницы было доставлено 895 человек.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией регулярно проходят тестирование на коронавирус.