09 января 2025, 16:45
Россия

Девушка разбилась на ватрушке в российском городе и умерла

В Казани простились со студенткой, погибшей во время катания на ватрушке

В Казани 20-летняя девушка разбилась во время катания на ватрушке и умерла. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, студентка колледжа врезалась на ватрушке в забор. Девушка получила серьезные травмы. Врачи пытались спасти пострадавшую, но их усилия не принесли результата.

Сегодня в Казани прошли похороны девушки. Известно, что она занималась художественной гимнастикой и мечтала стать тренером. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Казань
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похороны