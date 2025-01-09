Девушка разбилась на ватрушке в российском городе и умерла

В Казани 20-летняя девушка разбилась во время катания на ватрушке и умерла. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, студентка колледжа врезалась на ватрушке в забор. Девушка получила серьезные травмы. Врачи пытались спасти пострадавшую, но их усилия не принесли результата.

Сегодня в Казани прошли похороны девушки. Известно, что она занималась художественной гимнастикой и мечтала стать тренером. // Фото «Петрозаводск говорит»