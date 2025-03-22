Девушка рассказала о попытке изнасилования в Петрозаводске

Ночью 20 марта в полицию Петрозаводска поступило два сообщения об инциденте на улице Торнева. Об этом информирует пресс-служба полиции Карелии в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, 23-летняя петрозаводчанка заявила о некорректном поведении владельца автомобиля, который она арендовала несколько дней назад. Девушка сообщила о покушении на изнасилование.

42-летний владелец автомобиля, в свою очередь, также обратился в полицию с заявлением. Он пояснил, что знакомые девушки насильно удерживали его и обвиняли в тяжком преступлении.

Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела.