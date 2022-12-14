Девушка пострадала после знакомства в ресторане в Петрозаводске

В Петрозаводске вынесен приговор 35-летнему местному жителю. Мужчину обвиняли в краже, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в марте этого года молодой человек познакомился в ресторане с двумя девушками. Те пригласили его подсесть за свой столик. В процессе отдыха горожанки несколько раз отходили потанцевать, этим воспользовался злоумышленник. Он украл из сумочки одной из подруг 7000 рублей.

Свою вину подсудимый признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. // Фото: unsplash.com