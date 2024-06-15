Девушка-подросток согласилась на подработку и попала под статью

Мошенники предложили несовершеннолетней девушке подработку. В итоге она попалась, а ее «работодатели» нет.

В январе 17-леней девушке позвонили незнакомцы и предложили забирать деньги у людей за вознаграждение, рассказали в Следкоме Карелии. Она забрала у пожилой женщины, с которой мошенники требовали деньги на помощь попавшей в ДТП родственнице, 300 тысяч рублей. Часть «курьер» перевела организаторам преступления.

Девушку задержали, она созналась и возместила ущерб. Суд в Сегеже приговорил ее к 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 10 месяцев. // фото freepik.com