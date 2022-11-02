Девочка умерла во время кормления грудью в Красноярском крае

В Красноярском крае полуторагодовалая девочка умерла во время кормления грудью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, трагедия произошла в одном из сел 1 ноября. Мать ребенка начала кормить девочку и уснула. Проснувшись через некоторое время, женщина обнаружила младенца мертвым.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, точную причину смерти девочки предстоит выяснить специалистам. Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Фото: unsplash.com