Девочка-подросток упала с высоты после ссоры с молодым человеком

Трагедия едва не произошла в столице Карелии, девушку-подростка спас счастливый случай.

Инцидент произошел ночью 1 мая на улице Горького в Петрозаводске. Сигнал спасателям поступил в 00:28.

16-летняя девушка сорвалась с балкона на пятом этаже. Она приземлилась на балкон четвертого этажа и осталась жива. По предварительным данным, девочка-подросток могла поругаться с молодым человеком, после чего захотела его напугать, но не рассчитала сил.