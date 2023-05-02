02 мая 2023, 07:49
Девочка-подросток упала с высоты после ссоры с молодым человеком
Для спасения юной «экстремалки» привлекали пожарных Петрозаводска
Трагедия едва не произошла в столице Карелии, девушку-подростка спас счастливый случай.
Инцидент произошел ночью 1 мая на улице Горького в Петрозаводске. Сигнал спасателям поступил в 00:28.
16-летняя девушка сорвалась с балкона на пятом этаже. Она приземлилась на балкон четвертого этажа и осталась жива. По предварительным данным, девочка-подросток могла поругаться с молодым человеком, после чего захотела его напугать, но не рассчитала сил.