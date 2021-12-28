Дети в Медвежьегорске получили новогодний подарок из нескольких конфет

Фотографию новогоднего подарка от главы Медвежьегорска опубликовала 27 декабря горожанка в паблике «Медвежьегорск online» ВКонтакте. Женщина с возмущением написала, что внутри сплошь карамельки.

- Аттракцион невиданной щедрости! – с сарказмом констатировала она. - В школе ребенку передали подарок от главы города. Карамельки и одна вафельная конфета. И всё.

На снимке видно, что в коробке действительно всего три дешевых шоколадных конфеты, одна вафельная и несколько карамелек. Еще там есть поздравление от главы города Саяда Искендерова.

После публикации он поспешил заявить о досадном недоразумении и принес извинения. Чиновник объяснил, что детям должны были вручить совсем другие наборы, и приложил фото.