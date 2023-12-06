Дети рискуют попасть под машину по пути в бассейн

Маршрут в бассейн «H2O» на улице Хейкконена в столице Карелии тревожит некоторых горожан.

Наш читатель рассказал, что со Скандинавского проезда в бассейн на вечернюю тренировку дети могут добраться только по проезжей части. При этом нет никакой инфраструктуры для пешеходов, даже не горят фонари.

«Никаких тропинок, пешеходных зон и тем более тротуаров. Дорога асфальтирована, узкая летом, что говорить о зимнем времени! Никакого освещения! Ребенок вынужден идти в темноте по проезжей части»,

- рассказал житель Петрозаводска.

По его словам, в прошлом году было как минимум два наезда на детей, в одном случае водитель скрылся. Судя по всему, горожане не о таких «безопасных» и «качественных» дорогах мечтали. // фото unsplash.com