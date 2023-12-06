Сотни петрозаводчан день и ночь проведут без тепла и воды

Сотни петрозаводчан останутся на день и ночь без горячей воды и отопления.

Коммунальных благ не будет с 7 декабря с 10:00 вплоть до пяти часов утра пятницы. Такой перерыв связан с повреждением на сетях, будут вестись ремонтные работы.

В Единой дежурно-диспетчерской службе назвали конкретные адреса домов, попавших в зону отключения.

Речь идет об ул. Анохина, 8, 12, 14, 29-А, 33, 25, 29, 27; ул. Гоголя, 28, 30, 32, 50, 40, 36, 38, 27, 54, 56, 60, 58, 47, 45-А; ул. Горького, 15, 24, 26, 28, 20-А, 22, 20, 16, 18, 16-А, 23, 21-В, 21АВ, 21, 19, 19-А, 21-Б, 17; ул. Ватутина, 71-Б; шоссе Лососинское, 4, 4-В; ул. Мичуринская, 19, 13, 15, 17, 21-А, 5, 7, 9, 20, 18, 18-а, 36, 11; ул. Фрунзе, 14-А, 23, 25, 29, 27, 12, 10, 2, 4, 6, 6-А, 9, 5, 5-А, 7, 7-А; ул. Черняховского, 47, 43, 51, 41, 53; ул. Островского, 18, 54, 83, 87; ул. Фурманова, 11, 8, 10, 5, 3; ул. Красноармейская, 31, 31-А, 26, 28, 30, 24, 24-А, 20, 16, 18, 14, 12, 10, 25, 3; ул. ул. Коммунальная, 5, 9-А, 7, 1, 7-А; ул. Лососинская, 5, 6, 8, 8-А, 14 стр. 3, 13-А, 14, 13, 7, 9, 4; наб. Древлянская, 2, 1, 3. // фото «Петрозаводск говорит»