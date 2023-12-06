Детские городки расчищают от снега

Подрядчик продолжает очищать от снега общественные территории карельской столицы. Как отметили в мэрии, сегодня особое внимание уделяют детским городкам.

Лестничные спуски и пешеходные дорожки посыпают пескосоляной смесью, борются с образованием наледи. Снег вывозят из сквера Вечный Огонь, очищают урны.

За качеством следят сотрудники городского управления благоустройства и экологии. // фото VK-страница администрации города