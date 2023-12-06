Более 120 человек трудоустроили на новую швейную фабрику в Костомукше

Сегодня на новом производстве трудится более 120 человек – это швеи, закройщики, технологи и другие специалисты. 110 из них прошли переобучение, организованное Управлением труда и занятости Республики Карелия совместно с «Восток-Сервис-Спецкомплект».

Компания является крупнейшим в России производителем спецодежды. Новую швейную фабрику «Арктика» она открыла на площадках завода «АЕК», который ранее выпускал электрические жгуты для автомобилей, но попал под западные санкции и остановил работу.

Благодаря бесплатному переобучению коллектив предприятия удалось сохранить. В планах компании расширить производство и увеличить численность сотрудников втрое.

Соглашение об открытии швейной фабрики на площадках завода было подписано Главой Карелии Артуром Парфенчиковым на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. По его итогам на север республики не только привлекли крупного инвестора, но и обеспечили рабочими местами жительниц Костомукши.

//Фото: https://gov.karelia.ru