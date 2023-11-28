Дети получили травмы на уроках физкультуры в Карелии

В Питкярантском районе двое учеников из разных школ в сентябре получили травмы на уроках физкультуры. Надзорный орган провел проверку.

Прокуратура внесла представление в адрес главы районной администрации. Поводом стало то, что были выявлены нарушения при содержании спортивных сооружений, в одной из школ ребенку несвоевременно оказали помощь, а служебные проверки по факту инцидентов проводились ненадлежащим образом. В итоге двух человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратура через суд потребовала, чтобы школы выплатили моральный вред. Суд возложил на администрации образовательных учреждений выплатить пострадавшим в общей сложности 105 тысяч. // фото unsplash.com/ Yaroslav KUSH