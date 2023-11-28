На Лососинке начали образовываться зажоры

Специалисты оценили ледовую обстановку на реках Карелии. Об этом сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Так, по состоянию на 28 ноября на Лососинке наблюдаются процессы образования шуги и донного льда, а также формирования зажоров.

В связи с нынешними погодными условиями и большим фактическим количеством воды в ближайшие пять дней на реках увеличится интенсивность шугоходов. Из-за зажоров продолжится рост уровня воды. // Фото: unsplash.com / Mateusz Spiewla