25 октября 2022, 22:35
Культура

Дети должны жить

Александр Давыдов представил новую песню, посвященную событиям на Украине

Аллея Ангелов открыта в Донецке в память о детях, погибших на Донбассе за последние восемь лет. Этой печальной главе истории карельские музыканты посвятили новую песню.

«Аллея ангелов» была написана в рекордно короткий срок и уже набирает популярность в Луганске, Донецке и Москве.

«Мы не говорим о политике, мы говорим о боли. Дети не должны гибнуть», 

- сказал автор песни Александр Давыдов. 

В создании песни и клипа принимали участие: Александр Давыдов, Дарья Давыдова, Денис Начевный, Таня Богданова, Максим Богданов, Яков Филин.

Полную версию песни проекта «ДНК Медиа» можно увидеть здесь

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Метки: 
Аллея ангелов
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