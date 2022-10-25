Дети должны жить

Аллея Ангелов открыта в Донецке в память о детях, погибших на Донбассе за последние восемь лет. Этой печальной главе истории карельские музыканты посвятили новую песню.

«Аллея ангелов» была написана в рекордно короткий срок и уже набирает популярность в Луганске, Донецке и Москве.

«Мы не говорим о политике, мы говорим о боли. Дети не должны гибнуть»,

- сказал автор песни Александр Давыдов.

В создании песни и клипа принимали участие: Александр Давыдов, Дарья Давыдова, Денис Начевный, Таня Богданова, Максим Богданов, Яков Филин.

Полную версию песни проекта «ДНК Медиа» можно увидеть здесь.