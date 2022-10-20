Театр драмы представит карельскому зрителю новые постановки

В пятницу, 21 октября, театралы смогут увидеть на двух сценах Театр драмы Карелии сразу две премьеры. Как отметили в администрации учреждения культуры, такое происходит впервые в его истории.

На Малой сцене карельские зрители смогут посмотреть новую постановку режиссера Марии Колычевой-Кайзер «Люти» (18+). В детективной фантазии о любви заняты мастера сцены – народная артистка республики Людмила Баулина, заслуженный артист республики Валерий Баулин и молодой актер Михаил Третьяков.

В этот же день на основной сцене «Творческой мастерской» состоится показ еще одного нового спектакля – «Дунькино счастье» (16+) режиссера Искандера Сакаева, который определил жанр постановки как сказ-позорище. Фото: kareliya.ru.