Детей в Карелии реабилитируют специально обученные собаки

Занятия по канистерапии регулярно проходят в реабилитационном центре Городской детской больницы в Петрозаводске. Детям с особенностями развития помогают специально обученные собаки, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Канистерапия предусматривает контакт животного и ребенка. Упражнения в игровой форме помогают развивать умственные и эмоциональные способности, улучшать двигательные функции. Также они способствуют реабилитации и социальной адаптации «особенных» детей. «Собак-терапевтов» зоопсихологи готовят не меньше года.

Регулярные занятия проходят с 2018 года, больница сотрудничает с Карельской региональной общественной организацией социальной реабилитации и канистерапии «Открытые сердца». Курс в этом году прошли 240 детей. // фото: freepik.com