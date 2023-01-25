25 января 2023, 16:53
Общество

Детей в дальних населенных пунктах приняли врачи-специалисты

Медики из Межрайонной больницы № 1 проводят выездные приемы

Специалисты центральных районных больниц регулярно проводят выездную работу в отдаленных населенных пунктах. Об этом напомнил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В каждой ЦРБ есть свой график выездов. В частности, врачи детской поликлиники Межрайонной больницы № 1 постоянно принимают маленьких пациентов в Муезерском районе.

Так, в понедельник они работали в Реболах, во вторник ведут прием в Лендерах, в среду приедут в Суккозеро. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте

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новости Карелии
Муезерский район
врачи