Детей в дальних населенных пунктах приняли врачи-специалисты

Специалисты центральных районных больниц регулярно проводят выездную работу в отдаленных населенных пунктах. Об этом напомнил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В каждой ЦРБ есть свой график выездов. В частности, врачи детской поликлиники Межрайонной больницы № 1 постоянно принимают маленьких пациентов в Муезерском районе.

Так, в понедельник они работали в Реболах, во вторник ведут прием в Лендерах, в среду приедут в Суккозеро. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте