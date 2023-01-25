День рождения Владимира Высоцкого в Карелии отметили осужденные

День рождения певца, поэта, автора-исполнителя и актера Владимира Высоцкого отмечают 25 января. Его память почтили осужденные в Карелии, сообщили в УФСИН РК.

Творческий вечер прошел в ИК № 9 в Петрозаводске. Сотрудники колонии рассказали заключенным про творческий путь барда, его песни и работы в кино.

Участники мероприятия прочитали стихотворения Владимира Высоцкого и исполнили его песни. // фото: пресс-служба УФСИН Карелии