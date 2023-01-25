25 января 2023, 16:22
День рождения Владимира Высоцкого в Карелии отметили осужденные
Вечер памяти российского барда прошел в колонии Петрозаводска
День рождения певца, поэта, автора-исполнителя и актера Владимира Высоцкого отмечают 25 января. Его память почтили осужденные в Карелии, сообщили в УФСИН РК.
Творческий вечер прошел в ИК № 9 в Петрозаводске. Сотрудники колонии рассказали заключенным про творческий путь барда, его песни и работы в кино.
Участники мероприятия прочитали стихотворения Владимира Высоцкого и исполнили его песни. // фото: пресс-служба УФСИН Карелии