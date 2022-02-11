Детей начали прививать от коронавируса в Карелии

В Карелию поступило 730 доз двухкомпонентной вакцины для подростков Гам-Ковид-ВАК-М. На данный момент в республике привит 31 ребенок, сообщил министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

Чиновник подчеркнул, что вакцинация детей добровольная. Для того, чтобы вакцинировать ребенка с 12 до 15 лет, необходимо согласие одного из родителей или законного представителя. С 15 лет необходимо согласие самого ребенка. Прививку можно сделать в детских поликлиниках.

По состоянию на 11 февраля в республике первым компонентом противоковидной вакцины привились 287 712 человек. Полностью привиты 269 349 человек. Повторно вакцинированы 83 808 жителей Карелии. Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com