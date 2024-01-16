Десятки тысяч школьников будут учиться в отремонтированных зданиях

В понедельник, 15 января, президент России встретился с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

В конце завершившегося в 2023 году Года педагога и наставника на заседании Госсовета Владимир Путин обсудил с деятелями образования итоги года и поставил перед правительством ряд задач по укреплению престижа профессии преподавателя, упорядочению системы оплаты их труда. Глава государства поставил четкие задачи по улучшению кадрового состава педагогов, созданию прозрачной системы оплаты труда и по улучшению технической базы школ.

Год педагога и наставника — это не разовая акция, а старт масштабного политического курса, установленного президентом. Это задел на будущее для всей политики страны в сфере образования. Это старт масштабной кампании по поддержке тех, кто формирует будущее нашей страны через воспитание и образование подрастающего поколения. Вот почему уже в самом начале нового года руководство страны возвращается к теме среднего образования и воспитания.

Президентское поручение о капитальном ремонте 7300 школ будет выполнено в срок

Первой темой встречи стало выполнение программы по ремонту и строительству школ. Владимир Путин отметил, что государство «выделило достаточно приличные деньги на эти цели».

Сергей Кравцов рассказал о выполнении инициатив президента. По словам министра, в России ежегодно капитально ремонтируется полторы тысячи школ. Президентское поручение о ремонте 7300 школ будет выполнено в срок.

Программа строительства позволила ликвидировать в школах страны третью смену. Доля учеников, которые приходят на занятия во вторую смену, сокращается. Сейчас она составляет порядка 15 процентов детей.

Все школы, в том числе и сельские, оснащаются современным оборудованием. Создано 17 тысяч «Точек роста», 360 «Кванториумов». Их инфраструктура используется не только для занятий старшеклассников, но и для начальной, основной школы.

По поручению Владимира Путина в школах начали работать студенты старших курсов

Владимир Путин обратил внимание на сокращение количества педагогов по естественнонаучным предметам: математике, физике, информатике.

Как рассказал Кравцов, для решения этой проблемы и по поручению главы государства внесены изменения в закон, позволяющие студентам четвёртых курсов работать в школах. Сегодня в школах работают уже более 50 тысяч студентов. «Это хорошая практика, молодые специалисты приходят в школы – это очень радует».

Кроме того, по итогам года увеличилось количество преподавателей русского зыка и литературы. Педагогическое образование сегодня является вторым по популярности: в этом году в педагогические вузы министерства просвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом.

По предложению Владимира Путина производятся выплаты за классное руководство, в педагогических вузах появилось современное оборудование.

Новые регионы становятся частью российской системы образования

Министр просвещения рассказал, что работа на новых территориях идет по нескольким ключевым направлениям: работа со старшеклассниками, потому что киевский режим фактически исказил сознание детей; работа с учителями, педагогами; развитие инфраструктуры. Те школы, которые функционируют дистанционно по понятным причинам безопасности, работают с использованием нашей государственной информационной системы «Моя школа».

В каждой школе введена должность советника директора по воспитанию. В целом создана единая система воспитательной работы, включающая и советников в среднем профессиональном образовании (это очень важно) – в колледжах.

Все учащиеся начальных классов обеспечены горячим питанием, совместно с Росгвардией обеспечена охрана всех школ.

Выполнено поручение президента по поводу поставки экземпляров художественной литературы: совместно с минцифры доставлены 1 миллион 300 тысяч книг в школьные библиотеки. // фото с сайта kremlin.ru