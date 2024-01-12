«Боевое братство» в Карелии поддержало выдвижение Владимира Путина

Представители всероссийской общественной организации, объединяющей ветеранов боевых действий, рассказали, почему поставили подписи в поддержку президента.

Руководитель регионального отделения «Боевого братства» Олег Киселев и члены организации Анатолий Рождествин и Сергей Тяжелков поставили подписи за выдвижение Владимира Путина в пункте сбора в Петрозаводске.

«Я поддерживаю Владимира Владимировича Путина. Очень многое делается для укрепления суверенитета и безопасности государства, для объединения всех здоровых сил общества. Я хочу, чтобы мои дети, внуки, правнуки жили в стране, где семья – это не родитель номер один и номер два, а папа и мама. В стране, где в семьях рождаются дети, где в подрастающем поколении воспитывают уважение к нашей великой истории и подвигам предков, любовь к Отчизне. Именно эти ценности Россия сейчас защищает, противостоя агрессии Запада»,

- сказал Олег Киселев.

С ним согласен член «Боевого братства» Анатолий Рождествин.

«Поставил подпись в поддержку Владимира Владимировича. Россия должна развиваться как сильное и независимое государство, у нас нет и не может быть иного пути. Мы видим, как укрепляется обороноспособность страны, как много внимания уделяется переоснащению Вооруженных Сил, внедрению новых технологий. Но главное, что возвращается патриотическое воспитание будущих защитников Родины, настоящих граждан страны. Наша организация ведет патриотическую работу с детьми и молодежью, и мы понимаем, что еще очень многое в этом направлении предстоит сделать. Но этот курс задан, и мы обязаны его продолжить ради будущего России», - считает Анатолий Рождествин.

Напомним, что выборы президента Российской Федерации пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года. Владимир Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему нужно собрать 300 000 подписей избирателей России. Сейчас по всей стране работают пункты по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, организованные волонтерами Народного фронта. // фото ИА «Республика»