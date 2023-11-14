Десятки кафе и ресторанов проверили в Карелии и нашли нарушения

66 ресторанов и 11 кафе в Петрозаводске и районах Карелии проверили специалисты Россельхознадзора в октябре. Без нареканий не обошлось - было выявлено 126 нарушений.

Например, в ресторане в центре карельской столицы не было входящих ветеринарных документов на ряпушку, корюшку, сига, печень трески и палтуса. А на мясо медведя и лося в документах не было сведений о проведении лабораторных исследований в полном объеме.

В ведомстве подчеркнули, что охотники знают вероятность заражения добытого медведя трихинеллезом и негативные последствия после употребления мяса, которое не прошло ветеринарную экспертизу. В заведении также предлагали мороженое с икрой ряпушки. Между тем, как показал анализ ветеринарных сопроводительных, никакой икры ряпушки там не было.

В другом ресторане также не было ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию и морепродукты. На форель горячего копчения и горбушу холодного копчения хоть и были документы, но продукт не проверили на бензапирен. В Россельхознадзоре отметили, что канцероген вызывает онкологические заболевания. Его допустимое содержание в копченой рыбе не более 0,005 мг/кг.

Подобные нарушения нашли в 69 заведениях, в ведомстве отметили, что проблема системная и ее надо решать. // фото unsplash.com/ michal parzuchowski