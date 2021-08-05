05 августа 2021, 09:39
Общество

Десятки гаражей принудительно сносят в Петрозаводске

Мэрия объявила о демонтаже 38 незаконно установленных объектов на Зареке

Мэрия Петрозаводска объявила о предстоящем сносе большой группы гаражей в городе. Сообщение распространено пресс-службой городской администрации.

Демонтажу подлежат 38 объектов, расположенных напротив дома №34 по улице Ригачина на Зареке. Владельцы незаконно установленных построек оповещены о необходимости их сноса.

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Петрозаводск
Зарека
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Мэрия
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