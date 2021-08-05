Десятки гаражей принудительно сносят в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска объявила о предстоящем сносе большой группы гаражей в городе. Сообщение распространено пресс-службой городской администрации.

Демонтажу подлежат 38 объектов, расположенных напротив дома №34 по улице Ригачина на Зареке. Владельцы незаконно установленных построек оповещены о необходимости их сноса.

Освободить земельные участки горожане должны своими силами до 20 августа. Фото мэрии Петрозаводска