05 августа 2021, 09:39
Десятки гаражей принудительно сносят в Петрозаводске
Мэрия объявила о демонтаже 38 незаконно установленных объектов на Зареке
Мэрия Петрозаводска объявила о предстоящем сносе большой группы гаражей в городе. Сообщение распространено пресс-службой городской администрации.
Демонтажу подлежат 38 объектов, расположенных напротив дома №34 по улице Ригачина на Зареке. Владельцы незаконно установленных построек оповещены о необходимости их сноса.
Освободить земельные участки горожане должны своими силами до 20 августа. Фото мэрии Петрозаводска