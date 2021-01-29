29 января 2021, 20:35
Происшествия

Десять человек погибли в страшном ДТП с автобусом

На месте столкновения грузовика, автомобиля и микроавтобуса в Самарской области работают следователи и криминалисты

В Самарской области произошло трагическое ДТП. Авария с участием грузовика DAF с полуприцепом, автомобиля «Шевроле Нива» и микроавтобуса «Ситроен» произошла вечером 29 января на трассе М5 в Сызранском районе около села Заборовка.

В результате аварии погибли десять человек, 14 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Следком.

Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. (фото ria.ru)

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ДТП
Самарская область
микроавтобус
авария
грузовик