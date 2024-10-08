Деревенские жители пожаловались на коней, которых не нашли

Жители деревни Горное Шелтозеро пожаловались на возможное нарушение ветеринарного законодательства. Их не устраивала деятельность предпринимателя, который содержал сельскохозяйственных животных.

Специалисты Россельхознадзора установили, что у бизнесмена 10 лошадей и 18 коз. При этом на коз нет сопроводительных ветеринарных документов. Когда приехали с проверкой, лошадей в хозяйстве не было, а козы свободно паслись через дорогу.

Навоз за пределами территории хозяйства проверяющие не нашли. Они также не смогли визуально определить местоположение навозохранилища или площадки для хранения и биотермической обработки навоза.

Индивидуальному предпринимателю вынесли предупреждение о недопустимости нарушений обязательных требований. Ему предложили установить сплошное ограждение или принять иные меры, чтобы исключить доступ диких животных на территорию хозяйства.

Кроме того, предприниматель обязан при ввозе сельскохозяйственных животных обеспечивать наличие соответствующих ветеринарных документов. Нарушения, связанные с обращением побочных продуктов животноводства, не подтвердились. // фото: Североморское МРУ Россельхознадзора