Массовые проверки автомобилистов пройдут в Петрозаводске

В среду, 9 октября, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Сотрудники ГАИ проведут массовые проверки на дорогах. Они будут искать пьяных водителей.

Петрозаводчан просят не оставаться в стороне и помогать стражам порядка в этом вопросе. Сообщать о нетрезвых автомобилистах можно по телефонам: 715-900, 78-44-44. // Фото ГАИ