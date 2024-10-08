Санавиация доставила 52-летнего пациента из Сортавалы в Петрозаводск

Пациента 52-х лет доставили из Сортавалы на вертолете санавиации в Республиканскую больницу имени Баранова. Врачи в Сортавале провели ему две диагностические операции, но дальнейшее лечение решили продолжить в республиканском медучреждении.

Это сделали в рамках трехуровневой модели оказания хирургической помощи, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. При этом методе диагностики санавиация очень важна, отметил он.

С начала текущего года вертолет санитарной авиации совершил 135 вылетов, эвакуировав 191 человека, среди которых было 25 детей. Пациентов с острым коронарным синдромом, нарушениями сердечного ритма, а также пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и других заболеваний, требующих высококвалифицированной и специализированной медицинской помощи, доставили в лечебные учреждения именно с помощью воздушного транспорта. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте