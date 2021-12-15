Депутаты карельского парламента приняли участие в акции «Дерево добра»
Вице-спикер Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник, депутаты Галина Гореликова, Сергей Шугаев и Татьяна Тишкова присоединились к благотворительной акции, которую проводит Почта России для социальных учреждений Карелии.
Проект даёт возможность каждому посетителю отделения почтовой связи сделать доброе дело и подарить подписку на любимые газеты и журналы воспитанникам детских социальных учреждений, ветеранам и престарелым людям.
Ольга Шмаеник выписала периодические издания для Петрозаводского дома-интерната для ветеранов. Журналы и газеты подопечные учреждения выбрали на свой вкус – это сканворды, рецепты, издания про жизнь.
Сейчас предновогодние дни, это время чудес, поздравлений, когда мы дарим подарки своим родным и близким людям. Мне захотелось сделать такой подарок пожилым людям Дома ветеранов, чтобы у них был контакт с внешним миром, чтобы они могли приятно и интересно проводить время за чтением любимых изданий,
- прокомментировала парламентарий.
По словам заместителя директора дома-интерната Ирины Прохоровой, благотворительная акция - это проявление чуткости и внимания к старшему поколению.
Многие наши ветераны с радостью посещают библиотеку и всегда рады новым изданиям. Мы точно знаем, что все выписанные журналы актуальны и будут востребованы в наступающем году,
- отметила Ирина Прохорова.
Депутат Галина Гореликова оформила подписку на несколько детских журналов, которые будет получать Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник».
Яркие и увлекательные издания станут приятным подарком для подопечных этого учреждения, которое уже на протяжении ряда лет делает большое доброе дело. Друзья, если есть желание, присоединяйтесь,
- сказала Галина Гореликова.
Депутат Сергей Шугаев решил поздравить воспитанников центра помощи детям «Надежда».
В эти предновогодние дни все мы, тем более дети, в ожидании поздравлений. Я выписал для ребят из центра «Надежда» несколько детских журналов: «Непоседы», «Тридевятое царство», «Маленький художник» и «Маленький академик». Сказочные издания станут яркими подарками для детишек,
- сказал парламентарий.
Депутат Татьяна Тишкова оформила подписку на журналы и газеты для Совета ветеранов города Суоярви, дома-интерната в поселке Партала, дома милосердия в поселке Поросозеро и центра помощи детям «Оберег» поселка Муезерский.
Надеюсь, подаренные издания будут полезны и интересны как взрослым, так и маленьким читателям!
- отметила Татьяна Тишкова.
Благотворительная акция «Дерево добра» стартовала 1 апреля 2016 года. На 2022 год уже оформлено 733 экземпляра благотворительной подписки. Оформить подарочную подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra или в отделении почтовой связи.