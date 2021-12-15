Вице-мэр Петрозаводска уволился по собственному желанию

Председатель комитета ЖКХ и замглавы Петрозаводска Андрей Бекелев уволился 15 декабря. Об этом сообщает «Столица на Онего», ссылаясь на собственные источники.

Ранее чиновник уже предпринимал попытку уйти с занимаемой должности после снежного коллапса в карельской столице. В начале декабря работу подрядчика и властей раскритиковал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Бекелев ночью перед планеркой отправил мэру соответствующее SMS, где изъявил желание принять ответственность на себя и уйти.

Однако Владимир Любарский его порыв не оценил и назвал «попыткой спрыгнуть с поезда». Видимо, вторая подобная попытка все же удалась.

Официальных комментариев от самого Бекелева или администрации города пока что нет. // Фото: www.securitymedia.ru