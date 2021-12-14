Шандалович сообщил о предстоящем капремонте школы в Медгоре

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович вместе с депутатом Галиной Алуповой в Медвежьегорске встретились с руководством школы №1, педагогами и представителями родительского комитета, чтобы обсудить вопросы будущего масштабного ремонта здания.

Как сообщил Элиссан Шандалович в социальной сети, после того, как в Медвежьегорске в 2024 году откроют новую школу им. Фанягина на 1100 мест, в здании школы №1 разместятся только начальные классы. Но вопрос не ограничивается ремонтом.

Планируется создать единое образовательное пространство, а значит, все помещения должны отвечать предъявляемым требованиям, соответствовать возрасту ребят, а классы наполнены современным оборудованием. Также нужно обновить пищеблок, спортзал и прилегающую территорию.

Конечно, это потребует значительных финансовых затрат, но к работам нужно приступать в ближайшее время, так как потребуется время на проектирование. Кроме того, нужно будет вносить изменения в бюджет для обеспечения финансирования ремонтных работ,